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ثقافة وفنون

عرض فيلم "الحريفة 2" و"6 أيام" عبر منصة يانجو بلاي تزامنا مع عيد الفطر

فيلم الحريفة 2، فيتو
فيلم الحريفة 2، فيتو

 انطلق العرض الأول لفيلمي "الحريفة 2" و"6 أيام"، عبر منصة يانجو بلاي تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك 2025.

فيلم الحريفة 2 

 فيلم "الحريفة 2" احتل المركز الثالث في قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ويضم العمل نخبة من النجوم الشباب، منهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة ونور إيهاب، إلى جانب ضيوف شرف بارزين مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

فيلم 6 أيام 

أما فيلم "6 أيام"  فهو  بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول يوسف وعالية، الذين فرقتهم الظروف منذ الطفولة ليسلك كل منهما طريقًا مختلفًا في حياته وبعد سنوات طويلة، تجمعهما الصدفة من جديد، حيث يلتقيان بين الحين والآخر، لتعود مشاعر الماضي إلى الواجهة وسط تحديات وتغيرات فرضتها السنوات. 

 


 الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.

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فيلم الحريفة 2 فيلم 6 أيام عيد الفطر المبارك 2025 منصة يانجو بلاي

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