الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

القبض على رجل أعمال قتل فتاة وأصاب صديقه بأكتوبر

ضبط متهم بقتل فتاة
ضبط متهم بقتل فتاة وصديقه بأكتوبر، فيتو

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على رجل أعمال متهم بقتل فتاة وإصابة صديقه بطلق ناري في الرقبة داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وضبط بحوزته سلاحا ناريا مستخدما في الحادث وهو عبارة عن طبنجة.

 وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق أنه لم يقصد ارتكاب الواقعة وأن الطلق الناري خرج بالخطأ من الطبنجة أثناء لهوه بها، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ عرضه للنيابة.

ويواصل رجال المباحث جهودهم في جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

 

البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر مفاده سماع دوي إطلاق نار بشقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اصطحب صديقه رجل أعمال وفتاة للسهر داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأثناء عبثه بسلاح ناري “طبنجة” خرجت طلقة بالخطأ.


واخترقت الرصاصة صدر الفتاة وتوفيت، ثم استقرت في رقبة صديقه، وتم نقل جثة المتوفاة للمشرحة والمصاب في حالة حرجة للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مباحث الجيزة حدائق اكتوبر سلاح ناري المحضر

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