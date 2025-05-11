التحفظ على صاحب مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)

تحفظت قوات أمن القاهرة على صاحب مطعم شهير بشارع عثمان بن عفان المتفرع من ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة الذي نشب فيه حريق هائل تسبب في إثارة حالة من الهلع بين المواطنين وتفحم واجهة عقار مجاور للمطعم امتدت له النيران، وجارٍ فحص أوراق المحل والتأكد من وجود رخصة له من عدمه من قبل إدارة شرطة مرافق القاهرة والجهات المعنية بمحافظة الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى موقع الحادث.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقار أعلى المطعم من السكان بعد امتداد النيران، وسيطر رجال الإطفاء عليه.

وتجري الأجهزة الأمنية التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

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