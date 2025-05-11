التحريات الأولية تكشف حجم خسائر حريق مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة أن الحريق الذي نشب داخل مطعم شهير بشارع عثمان بن عفان المتفرع من ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، عن خسائر مالية كبيرة تصل للملايين.

بينما أوضحت التحريات تفحم المطعم بالكامل واحتراق واجهة العقار المجاور للمطعم والذي امتدت إليه النيران وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق تم نقلهم للمستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى موقع الحادث.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقار أعلى المطعم من السكان بعد امتداد النيران، حيث تم السيطرة على الحريق.

وتجري الأجهزة الأمنية التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.