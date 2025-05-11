الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

قتلوها خوفا من الفضيحة، اعترافات 3 مراهقين متهمين باغتصاب طفلة وإلقاء جثتها بمصرف بالعياط

اعترافات المتهمين،فيتو
اعترافات المتهمين،فيتو

فجر المتهمون باغتصاب طفلة وقتلها وإلقاء جثتها بإحدى المصارف في دائرة مركز  شرطة العياط ، مفاجأة من العيار الثقيل في اعترافاتهم وأثناء تمثيلهم الجريمة

وقال المتهمون الثلاثة أمام جهات التحقيق، إنهم قاموا بارتكاب جريمتهم بهدف الرغبة والشهوة التي حلت عليهم أثناء مشاهدتهم فلما إباحيا على هاتف أحدهم بأحد الشوارع، وأثناء ذلك شاهدوا الطفلة المجني عليه تلهو أمام منزلها، فقرروا استدراجها لتفريغ شهواتهم. 

وأضافوا في اعترافاتهم، أن أحدهم وكانت تعرفه المجني عليها كونه جارها، طلب منها الذهاب معه لشراء كيس شيبسي، ولأنها تعرفه جيدا لم تعتقد للحظة أنه سيقوم بخطفها، وتوجهت معه بينما رافقهم المتهمان الآخران وتوجهوا لمنطقة زراعية، وقاموا بالتعدي عليها جنسيا، مما أصابها بحالة إعياء وإغماء.

 وأشاروا في اعترافاتهم إلى أنهم قاموا بعد ذلك بإغراقها بحوض زراعي حتى فارقت الحياة، وألقوا جثتها بأحد المصارف خوفا من فضح أمرهم خاصة أنها تعرف أحدهم.


وكانت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة نجحت في كشف لغز العثور على جثة طفلة غارقة بأحد مصارف العياط، وتبين من الفحص المبدئي للجثة وجود شبه جنائية.

وبالبحث والتحري تم ضبط 3 متهمين أعمارهم تتراوح من 15 و17 و18 سنة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة خوفا من المساءلة القانونية بعد تعديهم جنسيا على الطفلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

العثور على جثة طفلة غارقة بمصرف في العياط 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ بالعثور على جثة داخل مياه ترعة في قرية  بدائرة قسم شرطة العياط، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة مدعومين بسيارة إسعاف، وانتقل فريق من الإنقاذ النهري لانتشال جثة الفتاة.

وكان المقدم كريم عليان رئيس مباحث قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة،  تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد خلاله بتغيب ابنته الطفلة عن منزلها بقرية بدائرة بيدف  التابعة لدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم تشكيل فريق للبحث عن الفتاة، حتى تم العثور عليها غارقة في مياه أحد المصارف التابعة لمركز الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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شرطة كرداسة المصارف الجريمة

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