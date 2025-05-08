طرق التعامل مع خوف الأبناء من اقتراب الامتحانات، تُعد فترة الامتحانات من أكثر الفترات توترًا وضغطًا نفسيًا للطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء، إذ تزداد فيها مشاعر القلق والخوف خاصة لدى الأبناء، وتتفاوت درجات هذا الخوف بحسب الشخصية، والتجربة الدراسية، والبيئة المحيطة.





أوضحت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن خوف الأبناء من الامتحانات أمرًا شائعًا، لكنه قد يتحول إلى مشكلة تؤثر سلبًا على الأداء الدراسي والصحة النفسية إذا لم يفهمه الوالدين، ويتعلمون كيف يُتعاملون معه بشكل سليم.

لذا، من المهم أن يتفهم الأهل هذه المشاعر، وأن يتعاملوا معها بحكمة ووعي، لا أن يزيدوا من حدّتها دون قصد.



أولًا: أسباب خوف الأبناء من الامتحانات



الخوف من الامتحانات لا ينشأ من فراغ، بل يتغذى على عدة أسباب نفسية وتربوية واجتماعية، منها:



الضغط المرتبط بالنتائج: كثير من الأطفال يشعرون أن حب الأهل وتقديرهم يتوقف على النتائج، مما يجعل الامتحانات تهديدًا مباشرًا لمكانتهم العاطفية في الأسرة.



تجارب سابقة سلبية: قد يكون لدى الطفل تجارب سيئة في امتحانات سابقة، مثل الفشل أو التعرض للتوبيخ، فتتجدد المشاعر السلبية كلما اقتربت فترة الامتحانات.

المقارنة بالآخرين: عندما يُقارن الطفل دومًا بزملائه أو إخوته، يشعر أنه مطالب دائمًا بإثبات ذاته، ما يعزز الخوف من الإخفاق.

ضعف الثقة بالنفس: بعض الأطفال يفتقرون للثقة في قدراتهم، ويعتقدون أنهم غير قادرين على النجاح، مما يزيد من خوفهم عند مواجهة التحديات الدراسية.

نقص الاستعداد أو التنظيم: الطالب غير المنظم أو الذي يؤجل الدراسة حتى اللحظة الأخيرة، يواجه ضغطًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، ما يزيد من التوتر والخوف.

المذاكرة للأبناء بهدوء

ثانيًا: مظاهر خوف الأبناء من الامتحانات



يظهر خوف الأطفال من الامتحانات في عدة صور، منها:

اضطرابات النوم: كالأرق أو الاستيقاظ المتكرر.

أعراض جسدية: مثل الصداع، آلام المعدة، أو الغثيان، خصوصًا صباح يوم الامتحان.

تقلبات المزاج: عصبية زائدة، بكاء غير مبرر، أو انسحاب اجتماعي.

صعوبات في التركيز: يعاني بعض الطلاب من تشتت الانتباه وصعوبة الفهم نتيجة الخوف.

رفض الدراسة: كنوع من الهروب من مصدر القلق.

ثالثًا: دور الأسرة في التعامل مع خوف الأبناء



من المهم أن يدرك الوالدين أن دورهم لا يقتصر على تهيئة الجو الدراسي وتوفير الأدوات، بل يمتد إلى الدعم النفسي والعاطفي، خاصة خلال فترات الامتحانات. ومن أبرز أساليب التعامل مع خوف الأبناء ما يلي:

الاحتواء النفسي

يجب أن يشعر الطفل أن أسرته هي ملجأه الآمن، وأن الحب والدعم غير مشروطين بنتائج الامتحانات. على الأهل أن يطمئنوا أبناءهم بأن الامتحانات وسيلة للتعلم والتقييم، وليست نهاية العالم.

مساعدتهم على تنظيم الوقت

تنظيم جدول للمراجعة يمنح الطفل شعورًا بالسيطرة ويخفف من التوتر. من المفيد تقسيم المهام اليومية إلى أجزاء صغيرة، وتوفير فترات راحة بينها.

التشجيع بدلًا من الضغط

التشجيع على المجهود وليس على النتيجة يُسهم في بناء الثقة بالنفس. يجب تجنب العبارات التي تثير الخوف، مثل "لو لم تنجح ستفشل في حياتك"، واستبدالها بكلمات إيجابية مثل "أثق في قدرتك على التعلّم والنجاح".

تدريب الأبناء على تقنيات الاسترخاء

يمكن تعليم الأبناء تمارين التنفس العميق، أو أخذ استراحة قصيرة مع موسيقى هادئة، أو ممارسة الرياضة الخفيفة، للتخلص من التوتر المتراكم.

التقليل من المقارنات

كل طفل له قدراته وظروفه الخاصة، والمقارنة تقتل الدافعية وتزرع الخوف. الأفضل هو تقييم تطور الطفل بناءً على مستواه السابق، وليس على مستوى الآخرين.

تحسين طريقة المذاكرة

أحيانًا يكون الخوف ناتجًا عن صعوبات في الفهم أو الملل من طرق المذاكرة التقليدية. يمكن إدخال بعض التنوع كالمذاكرة عبر الرسوم التوضيحية، أو الأسئلة والأجوبة، أو التلخيص الذاتي.

إعداد بيئة مناسبة

مكان المذاكرة يجب أن يكون هادئًا ومريحًا، بعيدًا عن المشتتات. كما يجب الحرص على التغذية الجيدة والنوم الكافي خلال فترة الامتحانات.

التواصل مع المدرسة عند الحاجة

إذا لاحظ الأهل أن الخوف لدى طفلهم خارج عن السيطرة، قد يكون من المفيد التواصل مع المعلمين أو الأخصائي النفسي في المدرسة للحصول على دعم إضافي.

أصول المذاكرة للأبناء

رابعًا: متى يحتاج الطفل إلى تدخل متخصص؟



في بعض الحالات، قد يتطور الخوف إلى حالة مرضية مثل "قلق الامتحان"، وهنا يحتاج الطفل إلى متابعة مع مختص نفسي إذا ظهرت عليه علامات مثل:

فقدان الشهية والنوم لأيام.

الانسحاب الكامل من الدراسة.

أعراض جسدية شديدة متكررة دون سبب عضوي.

أفكار سلبية متكررة أو حديث عن الفشل بشكل دائم.

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