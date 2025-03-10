خبير تربوي يكشف أخطاء يرتكبها أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي يجامعة عين شمس، عن أخطاء يرتكبها أولياء الأمور وتزيد من قلق وتوتر طلاب الثانوية العامة خلال الدراسة وقبل الامتحانات.

أخطاء يرتكبها أولياء الأمور وتزيد من قلق وتوتر طلاب الثانوية العامة

وقال الخبير التربوي إنه من ضمن الأخطاء التي يقع فيها أولياء الأمور هي:

المبالغة في منع الزيارات العائلية بدعوى أن ابنهم في الثانوية العامة رغم وجود وقت ليس بقليل قبل بدء الامتحانآت، وبالتالي لا بد من ممارسة الحياة الأسرية بشكل طبيعي بلا إفراط أو تفريط حتى لا ينتقل القلق إلى الطالب بلا مبرر.

امتحانات الثانوية العامة 2025

توجيه انتباه الطالب دائما إلى ضرورة حصوله على مجموع كبير يؤهله إلى كلية معينة دون غيرها مثل الطب أو الهندسة أو الألسن، يضع الطالب تحت ضغوط كببرة للالتحاق بتلك الكلية وللحصول على هذا المجموع والذي يعتبر غير مضمون مع نظام الامتحان الحالي الذي يغلب عليه أسئلة الاختيار من متعدد، ومع تقليل المجموع الكلي، بل لا بد أن يشجع الوالدان الطالب على الاستذكار الجاد والحصول على مجموع جيد يؤهله إلى اى كلية مناسبة له أيا كانت دون حصرها في كلية معينة.

.عدم السماح للطالب بالخروج أو التنزه -في حدود- باعتبار أن الامتحانات على وشك البدء مما يصيب الطالب بالقلق والملل من المذاكرة ونقص القدرة على التحصيل.

.الضغط المستمر على الطالب للذهاب إلى الدروس في كل المواد حتى ولو لم يكن في حاجة اليها مما يجعل الطالب ينفذ ذلك ليس برغبته بل لتحقيق رغبات والديه.

.المبالغة في نقل الكلام السلبى للطالب عن وجود صعوبات في امتحانات هذا العام نتيجة لإلغاء أو دمج أو إضافة بعض المواد الدراسية بل لا بد من التعامل مع الوضع الحالي باعتباره هو الأفضل ولمصلحة الطالب.

. مقارنة الطالب بطلاب أكثر تفوقا منه لتحفيزه رغم علم الوالدين بمحدودية قدرات الابن، ولا شك أن مثل تلك المقارنات تقضي على دافعية الطالب، ولا بد هنا من مقارنة الطالب بنفسه اي مدى إنجازه في المذاكرة في الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي مثلا مما يزيد من عزمه ودافعيته.

.التركيز دائما وفقط على نواحي القصور لدى الطالب في مذاكرة بعض المقررات أو مراجعتها بل لا بد من تدعيم ثقة الطالب بنفسه وأنه متميز في دراسة بعض المقررات ولا بد له من استكمال استذكار المقررات الأخرى حتى ينجح بتفوق.

.تذكير الوالدين الطالب بشكل مستمر بأنهم ضحوا من أجله وحرموا انفسهم من أجل توفير ظروف النجاح والتفوق له، لان ذلك يزيد من الضغوط النفسية على الطالب ويجعله يشعر بالذنب.

.تهكم الوالدين أمام الابن على بعض الطلاب ممن لم يحصلوا على مجموع جيد في الثانوية العامة في سنوات سابقة مما يفرض ضغوطا على الطالب من حدوث ذلك معه حال تقصيره في الحصول على المجموع المناسب.

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