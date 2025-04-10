مع اقتراب الامتحانات، 10 نصائح لتحسين التركيز وتقوية الذاكرة

مع اقتراب موسم الامتحانات، يشعر الكثير من الطلاب بالتوتر والضغط النفسي الناتج عن كثافة المذاكرة وصعوبة التركيز، وقد يصاحب ذلك ضعف في التذكر ونسيان المعلومات بسهولة.





أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن التركيز وتقوية الذاكرة مهارات يمكن اكتسابها وتحسينها بالممارسة والوعي.



واقتراب الامتحانات، فرصة جيدة لتدريب الطلاب على المذاكرة بكفاءة أعلى وتحقيق نتائج أفضل، دون الشعور بالإجهاد أو القلق الزائد. فالعقل مثل العضلة، كلما تم تدريبه بطرق صحيحة، أصبح أقوى وأكثر قدرة على الأداء.



نصائح تساعد الطلاب على التركيز وتقوية الذاكرة



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح الفعالة التي تساعد الطلاب على استعادة قدرتهم الذهنية وزيادة كفاءتهم العقلية أثناء الاستعداد للامتحانات.

طرق استعادة التركيز

1. تنظيم الوقت ووضع جدول للمذاكرة

من أهم العوامل التي تؤثر في التركيز هي العشوائية في المذاكرة وعدم وجود خطة واضحة. لذا يُنصح بوضع جدول مذاكرة يحدد فيه الطالب المواد التي سيذاكرها يوميًا، والأوقات المناسبة لذلك، مع مراعاة فترات الراحة. تنظيم الوقت لا يخفف فقط من التوتر، بل يساعد العقل على العمل بكفاءة لأنه يعرف مسبقًا ما عليه فعله، مما يقلل التشتت.

2. تخصيص بيئة مناسبة للمذاكرة

البيئة التي يذاكر فيها الطالب تلعب دورًا كبيرًا في تحسين أو تقليل التركيز. يجب أن تكون خالية من المشتتات مثل الهاتف المحمول، والتلفاز، والضوضاء. كما يُفضل أن تكون مضاءة جيدًا، ومرتبة، وتوفر راحة بدنية كافية من حيث الجلوس ودرجة الحرارة. تخصيص مكان ثابت للمذاكرة يعزز الإشارات العقلية التي تربط ذلك المكان بالتركيز والعمل.

3. النوم الجيد والمنتظم

قلة النوم تؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز والانتباه. يحتاج العقل للراحة الكافية ليتمكن من معالجة وتخزين المعلومات التي تلقاها خلال النهار. يُنصح بالحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم الليلي، وتجنب السهر حتى لا يصاب الطالب بالإرهاق العقلي والجسدي، مما يؤثر على الأداء الدراسي.

4. التغذية السليمة ودورها في تقوية الذاكرة

التغذية الجيدة تزوّد الدماغ بالعناصر اللازمة لأداء وظائفه بكفاءة. ومن أهم الأطعمة التي تعزز التركيز والذاكرة: الأسماك الدهنية (مثل السلمون)، المكسرات، التوت، البيض، الشوكولاتة الداكنة، الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة. كما يُنصح بشرب كميات كافية من الماء، لأن الجفاف يؤثر على التركيز بشكل مباشر. في المقابل، يُفضّل تجنب الأطعمة السريعة والدسمة والمشروبات الغازية أثناء فترة الاستعداد للامتحانات.

5. تقنيات التنفس العميق والتأمل

من التقنيات التي أثبتت فعاليتها في تحسين التركيز وتقليل التوتر تقنيات التنفس العميق، التي تهدف إلى تهدئة الجهاز العصبي وإعادة التوازن الذهني. يُمكن تخصيص دقائق يومية لممارسة تمارين التأمل أو الاسترخاء، والتي تساعد على تصفية الذهن من الأفكار السلبية والتوتر، مما يفتح المجال أمام الذاكرة للعمل بكفاءة.

أطعمة لتقوية الذاكرة

6. تقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة

المذاكرة لفترات طويلة دون تقسيم المحتوى يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الذهني. الأفضل هو تقسيم المادة إلى وحدات صغيرة يمكن دراستها في جلسات قصيرة تتراوح بين 25 إلى 50 دقيقة، تتخللها فترات راحة قصيرة. هذه الطريقة، المعروفة باسم "تقنية بومودورو"، تساعد الدماغ على الحفاظ على التركيز دون الشعور بالإرهاق.

7. المراجعة المنتظمة وتكرار المعلومات

الذاكرة تحتاج إلى التكرار حتى تتمكن من تخزين المعلومات في الذاكرة الطويلة الأمد. لذلك من المفيد تخصيص وقت يومي لمراجعة ما تم مذاكرته سابقًا، باستخدام طرق متنوعة مثل تلخيص المعلومات، أو شرحها لشخص آخر، أو استخدام الخرائط الذهنية، أو بطاقات المراجعة (Flash Cards). هذه الأساليب تعزز الفهم وتثبيت المعلومات.

8. ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام

الرياضة لا تقتصر فوائدها على الجسم فقط، بل تحسن أيضًا أداء الدماغ. المشي السريع أو ممارسة بعض التمارين الهوائية لمدة نصف ساعة يوميًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يعزز الانتباه ويقوي الذاكرة.

9. تجنب التشتت الرقمي

استخدام الهاتف المحمول أثناء المذاكرة من أكثر العوامل التي تؤدي إلى تراجع التركيز. التنقل بين تطبيقات التواصل الاجتماعي أثناء الدراسة يسبب تشتيتًا كبيرًا ويقطع تسلسل التفكير. يُنصح بوضع الهاتف في مكان بعيد أو استخدام تطبيقات تساعد على حظر المشتتات مؤقتًا خلال أوقات الدراسة.

10. التحفيز الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس

من المهم أن يتحلى الطالب بنظرة إيجابية تجاه قدراته، ويبتعد عن المقارنات التي تسبب الإحباط. التحفيز الذاتي عبر ترديد عبارات إيجابية أو تذكير النفس بالهدف من الدراسة يعزز الرغبة في الإنجاز، ويزيد من القدرة على التركيز. كما أن الاحتفال بالإنجازات الصغيرة، مثل الانتهاء من فصل أو مادة، يمنح شعورًا بالتقدم ويحفّز الاستمرار.

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