المركز القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات

أطلق المركز القومي للبحوث، من خلال قسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، حملة تثقيفية موسعة بعنوان "صحتك في الامتحانات"، تهدف إلى دعم الطلاب خلال موسم الامتحانات من خلال تقديم نصائح فعالة واستراتيجيات علمية للاستعداد الجيد، مع الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

وأوضح الدكتور علاء حسن سيد، الباحث بقسم الهرمونات، أن فترة الامتحانات تُعد من أكثر الفترات توترًا لدى الطلاب، حيث تزداد الضغوط النفسية، مما قد يؤثر سلبًا على الأداء الدراسي. وأضاف: "من الطبيعي الشعور ببعض القلق، لكن المبالغة فيه قد تتحول إلى عبء كبير يعوق التركيز والتحصيل".

أهم نصائح موسم الامتحانات من المركز القومي للبحوث:

1. التخطيط والتنظيم:

يوصى ببدء المذاكرة مبكرًا، ووضع جدول دراسي واضح، وتدوين الملاحظات أثناء الحصص، مع التركيز على الفهم بدلًا من الحفظ فقط.

2. تخصيص أوقات للراحة:

ينبغي عدم تجاهل أوقات الاسترخاء والأنشطة الترفيهية، فهي ضرورية لتجديد الطاقة الذهنية وتحسين التركيز.

3. النوم الجيد:

النوم المنتظم (7–8 ساعات يوميًا) يعزز من التركيز ويقوي الذاكرة، لذا ينصح بالنوم المبكر والاستيقاظ في الصباح الباكر.

4. ممارسة الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساهم في تحسين المزاج وزيادة النشاط الذهني عبر إفراز هرمون الإندورفين.

5. الغذاء الصحي:

توصي الحملة بتناول وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية وتجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات الغنية بالكافيين.

6. تعديل التفكير السلبي:

يجب على الطلاب استبدال الأفكار المحبطة بالتفاؤل والثقة بالنفس، مع التركيز على الجهد المبذول بدلًا من نتائج الامتحان فقط.

7. الاستعداد المبكر للامتحانات:

وضع خطة مراجعة محكمة، وحل اختبارات سابقة، ومراجعة المواد بطريقة منتظمة يساعد على التهيئة النفسية والذهنية.

8. نصائح قبل الامتحان:

الحصول على نوم كافٍ، وتناول إفطار صحي، والذهاب إلى اللجنة مبكرًا، مع التأكد من اصطحاب الأدوات اللازمة.

9. أثناء الامتحان:

قراءة التعليمات بعناية، والبدء بالأسئلة السهلة، وتنظيم الوقت، والمراجعة قبل تسليم الورقة.

10. بعد الامتحان:

تجنب مناقشة الإجابات مباشرة بعد الخروج من اللجنة والتركيز على التحضير للامتحان التالي.

وأكد المركز القومي للبحوث أن نجاح الطلاب في الامتحانات لا يعتمد فقط على التحصيل العلمي، بل أيضًا على التوازن بين المذاكرة والصحة النفسية والبدنية، داعيًا جميع أولياء الأمور إلى تقديم الدعم والمساندة لأبنائهم.

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