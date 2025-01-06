أفضل نظام غذائي لأبنائك خلال المذاكرة والامتحانات

بدأ ماراثون الامتحانات، وتحاول كل أم أن تساعد أبناءها للحصول على المزيد من التركيز، سواء من خلال تهيئة الجو المناسب، أو من خلال ما تقدمه لهم من أطعمة ومشروبات.

وأكد الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، أن النظام الغذائي المتوازن والصحي له عامل كبير في مساعدة الأبناء على المزيد من التحصيل، والتركيز، فهناك أطعمة تدعم خلايا المخ، وتساعد على التذكر والتركيز.

د. معتز القيعي اخصائي التغذية العلاجية

أطعمة تساعد الأبناء على التركيز

ويقدم الدكتور معتز، أهم النصائح التي تساعد الأبناء على المزيد من التركيز، والقدرة على التحصيل، دون زيادة في الوزن، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يعانون من الوزن الزائد.



1-يمكن تناول الفاكهة مثل التمر والموز والتفاح للحصول على السكر، الذي يساعد على التركيز، كما أنها تحتوي على الألياف ما يحمي الطلاب من الإصابة بالإمساك، الذي قد يعاني منه البعض نتيجة الجلوس لمدة طويلة أثناء المذاكرة.



2-استبدال الحلويات عالية السكر، مثل الحلاوة الطحينية والمربى، بعسل النحل أو المربى الدايت.

3-شرب كوب ماء كل ساعة، يساعد على زيادة التركيز؛ فالماء يدخل في تكوين جميع الخلايا.

4-يساعد الكافيين الموجود بالقهوة على زيادة النشاط والتركيز إلا أن زيادته غير مفيدة وتسبب التوتر، ولذلك ينصح بألا يزيد عن كوبين من القهوة يوميا وعند الشعور بالنعاس يجب النوم 4 ساعات ثم مواصلة المذاكرة.

5-يفقد المخ التركيز بعد 45 دقيقة من المذاكرة، ولذلك يجب الحصول على راحة 5 دقائق، ثم استكمال المذاكرة.

6-تناول المشروبات المهدئة للأعصاب؛ للحد من القلق والتوتر مثل اليانسون والبابونج.

7-تناول الجوافة والبرتقال يزيدان من النشاط، لاحتوائهما على كمية كبيرة من فيتامين C الذي يعمل على تنشيط الجسم.

8-تناول الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون خلال فترة الامتحانات، وذلك لاحتوائها على مادة الأوميجا 3 الفعالة لتقوية الذاكرة والمخ، دون إصابة الجسم بالتعب، وذلك بحسب دراسة يابانية أجريت مؤخرا.

9-يفضل تناول اللحوم الحمراء والحبوب والبيض ومنتجات الألبان في الوجبات يوميا لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين B والحديد والكالسيوم وذلك لتوفير الطاقة للمخ وزيادة التركيز.

10-يجب عدم إهمال وجبة الإفطار وتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة؛ وذلك للقدرة على التركيز، حيث إن ملء المعدة بالوجبات الدسمة، التي تحتاج إلى الكثير من الوقت لهضمها تؤثر على التركيز والنشاط بالسلب.

11-الابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون المهدرجة، لأنها تصيب الجسم بالخمول والكسل.

12-يمكن ممارسة رياضة خفيفة في المنزل مثل الايروبكس والزومبا لمدة ربع ساعة؛ فهي تعمل على تخفيف التوتر وزيادة النشاط البدني والعقلي، وتكون بمثابة تنشيط للعقل للبدء في الذاكرة من جديد، وتنشط الدورة الدموية لتجنب مشكلات الجلوس لفترة طويلة بنفس الوضعية.

13-ينصح بالهدوء وعدم الاستسلام للضغط والتوتر الشديد، لأن ذلك يعرضك لفقدان التركيز، وعدم القدرة على تذكر الإجابات ويعرضك أيضا للإصابة بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوزن أو زيادته.

أطعمة للتركيز

14-يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة خلال الليل، كحد أدنى 4 ساعات، حيث إن الشخص الذي لا يحصل على كفايته من النوم يكون في حالة إرهاق وتعب دائم مما يؤثر على التركيز والتحصيل.

15-عند القلق ليلا والشعور بالأرق، يمكنك تناول كوب من الينسون أو البابونج لمساعدتك على الاسترخاء والنوم خاصة ليلة الامتحان.

16-ينصح بالاستعانة بالله وقراءة الأدعية، ومذاكرة المواد أكثر من مرة مما يتطلب البدء مبكرا قبل وقت الامتحانات بشهر على الأقل.

17-البدء صباحا بالمواد التطبيقية التي تحتاج إلى الفهم والانتهاء بالمواد النظرية التي تحتاج إلى الحفظ قبل النوم.

18-المذاكرة لأول مرة تكون بالقراءة وتحديد الأجزاء المهمة بوضع علامات تميزها، ثم في المرة الثانية تكون بالحفظ بالكتابة للمواد النظرية وحل التمارين في المواد التطبيقية، ثم حل الامتحانات السابقة ثم المراجعة ليلة الامتحان.

19-النوم مبكرا ليلة الامتحان يساعد على التركيز واستذكار الإجابات وفهم الأسئلة بشكل صحيح كما يساعد النوم على تثبيت المعلومات بالمخ.

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