خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب صفوف النقل والثانوية لتجنب النسيان قبل الامتحانات

قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة وطلاب صفوف النقل قبل انطلاق امتحانات نهاية العام، لتجنب نسيان المعلومات.

امتحانات نهاية العام

وسرد الخبير التربوي النصائح لطلاب الثانوية العامة وصفوف النقل لتجنب النسيان في الامتحانات في عدد من النقاط وهي كالتالي:

. المذاكرة في مكان هادئ بعيدا عن أي ضوضاء

.المذاكرة من مصدر واحد جيد وكفء وتجنب مذاكرة نفس المعلومات في نفس المادة من أكثر من مصدر لأن ذلك يسبب تداخلها ونسيانها

. تركيز العين على قراءة المعلومات بشكل جيد، لأن ذلك يسهم في حفظها في الذاكرة بكفاءة.

. تسميع المعلومات بعد مذاكرتها غيابيا (سواء شفهيا أو كتابة).

.تلخيص الطالب الدرس بيده (لو استطاع ذلك) وتجنب قراءة أي ملخصات خارجية قبل أن يقرأ الدرس كاملا حتى يستطيع استيعابه جيدا.



. مراجعة مذاكرة الدروس أكثر من مرة (لا يمكن تذكر أي درس من مجرد مذاكرته لمرة واحدة فقط، بل يجب مراجعته أكثر من مرة).

.تجنب المذاكرة في الأوقات التي يقل فيها تركيز الطالب(مثل أثناء العودة من الدرس أو وجود ضوضاء مؤقته حوله).

.مذاكرة ومراجعة الدروس الصعبة في الأوقات التي يزداد فيها تركيز الطالب مثل الصباح الباكر أو قبل الذهاب إلى الدروس.

.الاحتفاظ بمفكرة أو كراسة يسجل فيها الطالب المعلومات الصعبة التي ينساها باستمرار.

. تجنب السلبية في المذاكرة مثل الاعتماد على مشاهدة فيديوهات تعليمية أو القراءة الصامتة لأى درس.

.تثبيت مكان وموعد المذاكرة مما يزيد من كفاءة التركيز والتذكر.



. التغذية السليمة المتوازنة بلا إفراط ولا تفريط.

.تجنب التفكير في النزاعات أو الخلافات مع الآخرين.

. تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت والموبايل بشكل مفرط.

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