4 أكلات تضعف ذاكرة ابنك، احذريها خلال فترة الامتحانات

أكلات تضعف الذاكرة، تهتم الأمهات كثيرا فى فترة الامتحانات بتغذية الأبناء جيدا لمساعدتهم على التركيز الذى يساعد على التفوق الدراسى.

ولكن تجهل العديد من الأمهات أنه مثلما يوجد أكلات تقوى الذاكرة يوجد أيضا أكلات تضعف الذاكرة، ويجب تجنبها خاصة خلال فترة الامتحانات لمساعدة الأبناء على التفوق.

4 أكلات تضعف الذاكرة عند الأبناء

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأطعمة التي يتناولها الطفل لها القدرة على قوة الذاكرة وصحة الدماغ وبعضها لها تأثير سيئ على الدماغ مما يؤدي إلى ضعف الوظائف المعرفية عند الأطفال ومن هذه الأطعمة الآتي:-

ملح الطعام، لأن الملح يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الصوديوم تسبب خللا في التوازن الملحي بالجسم، وتقلل من نشاط الدماغ عند تناوله بكميات كبيرة.

السكر، حيث أن تناول كميات كبيرة من السكر يعمل على انخفاض معدلات الذكاء، ويجعل الشخص أقل تركيزا، ويخفض أنشطة الدماغ.

الزبدة، فالإفراط في تناول الأطعمة التي بها نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة عامة، خاصة الزبدة يؤدي إلى الغباء ويعرقل عمل الدماغ.

الوجبات السريعة، خاصة المقلية منها لها تأثير سلبي على الدماغ وخصوصا الوظائف المعرفية وتسبب الغباء عند المواظبة على تناولها على المدى الطويل ويجب استبدالها بالأطعمة الصحية.

أكلات تضعف ذاكرة ابنك

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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