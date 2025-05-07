أخبار الحوادث اليوم: القضاء على بؤرة إجرامية ومصرع 3 من عناصرها.. قصة اقتحام تريلا معرض سيارات القطامية.. ومدمن مخدرات يقتل زوجته ويصيب والدتها
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على 10 تجار مخدرات و51 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار بقنا
في ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية ضد أخطر تجار المخدرات والسلاح، لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا، فيما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تقدر قيمتها المالية بحوالي 17 مليون جنيه.
ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)
في حادث مروع شهده أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة القطامية، أصيب شخصان وتحطمت 11 سيارة إثر اصطدام تريلا بالمعرض.
شيرين عبد الوهاب تحرر محضرا بقسم البساتين ضد مدير صفحاتها
حرر محامي المطربة شيرين عبدالوهاب محضرا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه برفضه إعطاء الفنانة كلمات المرور الخاصة بهذه الصفحات بسبب طلبه مبالغ مالية إضافية.
مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تطعن على حكم سجنها 15 سنة
أودع دفاع مضيفة الطيران التونسية مذكرة النقض في محكمة النقض، اعتراضًا على الحكم الصادر ضدها، الذي يقضي بسجنها 15 عامًا بتهمة قتل ابنتها داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول.
مدمن مخدرات يقتل زوجته ويصيب والدتها بشاكوش في الغربية
شهدت منطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية جريمة مأساوية راح ضحيتها سيدة على يد زوجها، مدمن المواد المخدرة، فيما أُصيبت والدتها بإصابات بالغة بعد أن اعتدى عليهما باستخدام "شاكوش".
ضبط سائق "توك توك" بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في السيدة زينب
في استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت قوة من قسم شرطة السيدة زينب من ضبط سائق مركبة "توك توك" متهم بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في أحد شوارع المنطقة، وذلك بعد تلقي بلاغ من المجني عليها.
تأييد سجن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة برفض الاستئناف المقدم من رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه وقضت بتأييد حكم سجنه 3 سنوات لتغيبه عن الحضور.
إجراءات وشروط والمستندات المطلوبة لإقامة دعاوى الطلاق والخلع
ترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية الفرق بين دعاوى الطلاق للضرر والخلع، وذلك من خلال إجراءات وشروط والمستندات المطلوبة في كلا من مقدمي هذه الدعاوى بمحاكم الأسرة ، في التقرير التالي.
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