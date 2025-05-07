الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

القبض على 10 تجار مخدرات و51 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط

حملة أمنية تضبط 51
حملة أمنية تضبط 51 سلاح نارى و10 تجار مخدرات فى أسيوط

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة شملت خلالهم أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 10 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 51 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"شملت 12 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 25 فرد  محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 46 متهم "لـ18 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 388 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

 حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

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