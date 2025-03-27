الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الآيس والحشيش بـ 9.1 مليون جنيه

سقوط 4 عناصر إجرامية
سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الآيش والحشيش

 واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 وفى مديرية أمن قنا؛ ضبط  عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة الوقف، وبحوزته (7 كيلو جرامات لمخدر الآيس - كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة"- عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض).

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وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة كفرسعد، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش –  4 كيلو جرامات لمخدر الآيس – طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 9,150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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