في استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت قوة من قسم شرطة السيدة زينب من ضبط سائق مركبة "توك توك" متهم بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في أحد شوارع المنطقة، وذلك بعد تلقي بلاغ من المجني عليها.

ضبط سائق "توك توك" بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في السيدة زينب، فيتو

وكانت السيدة، التي تحمل جنسية إحدى الدول، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد "توك توك" أثناء سيرها بدائرة القسم، مشيرة إلى أن المتهم فرّ هاربًا عقب الواقعة.

ضبط سائق "توك توك" بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في السيدة زينب

وبعد إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة وسماع الشهود، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه داخل نطاق محل سكنه، وبحوزته المركبة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار عرض المتهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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