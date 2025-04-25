حادث دهس أمام مستشفى طنطا الجامعي يثير قلق الأهالي واستنفار أمني لضبط الجاني

شهد محيط مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًّا أثار حالة من الغضب والقلق بين المواطنين، بعد إصابة شاب في العقد الرابع من العمر إصابات خطرة إثر اصطدامه بسيارة مسرعة أثناء ذهابه لشراء أدوية، وفرار السائق من موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة:

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة أحد المواطنين في حادث مروري أمام مستشفى طنطا الجامعي، حيث هرعت قوات من المباحث الجنائية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت التحريات والمعاينة الأولية أن الشاب المصاب يُدعى عماد حمدي، في الأربعينات من عمره، وقد تعرض لإصابات بالغة جراء اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره شارع البحر، حيث كان متوجهًا لشراء دواء لنجل شقيقه.

شهود عيان: السائق هرب بسرعة جنونية

وفقًا لشهود عيان، فإن السيارة كانت تسير بسرعة شديدة، ولم يتمكن المارة من إيقافها بعد الحادث، إذ فر السائق هاربًا دون تقديم أي مساعدة للمصاب، الأمر الذي ضاعف من حالة الهلع والغضب في المكان، ودفع الأهالي للمطالبة بمحاسبة المتسبب في الحادث.

التحقيقات والمتابعة الأمنية

على إثر الحادث، تم تحرير محضر رسمي، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة. كما كلفت المباحث الجنائية بتكثيف جهودها لتحديد هوية السائق والسيارة المتسببة، وذلك من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وسماع أقوال الشهود.

وتتابع الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها للقبض على الجاني، فيما يرقد المصاب في مستشفى طنطا الجامعي في حالة صحية حرجة.

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