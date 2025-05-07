الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

تريلا تقتحم معرض
تريلا تقتحم معرض سيارات بالقطامية

في حادث مروع شهده أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة القطامية، أصيب شخصان وتحطمت 11 سيارة إثر اصطدام تريلا بالمعرض.

تفاصيل الواقعة
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة القطامية، حيث اصطدمت سيارة نقل "تريلا" بمعرض سيارات، ما أسفر عن إصابة شخصين وتحطم عدد كبير من السيارات داخل المعرض.

التحقيقات الأولية
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمعرض تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

إجراءات قانونية
وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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