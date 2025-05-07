الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

مدمن مخدرات يقتل زوجته ويصيب والدتها بشاكوش في الغربية

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية جريمة مأساوية راح ضحيتها سيدة على يد زوجها، مدمن المواد المخدرة، فيما أُصيبت والدتها بإصابات بالغة بعد أن اعتدى عليهما باستخدام "شاكوش".

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وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد مقتل سيدة وإصابة والدتها.

وفور وقوع الجريمة، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم وو زوج الضحية، الذي كان في حالة هياج شديد. 

وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم يعاني من إدمان مزمن للمواد المخدرة (الشامطبو) الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية والعقلية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى صباح اليوم حين نشب خلاف حاد بين الزوج، وزوجته داخل منزلهما. 

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تطور الخلاف إلى اعتداء عنيف، أقدم خلاله الزوج على ضرب زوجته على رأسها باستخدام "شاكوش" حتى فارقت الحياة، قبل أن يهاجم والدة الزوجة التي كانت تحاول إنقاذ ابنتها، متسببًا لها في إصابات خطيرة.

وتم نقل جثمان الزوجة إلى المشرحة، فيما تم نقل والدة المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولا تزال حالتها حرجة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
 

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