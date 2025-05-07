الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار بقنا

مصرع 3 عناصر إجرامية
مصرع 3 عناصر إجرامية بقنا في تبادل إطلاق نار

في ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية ضد أخطر تجار المخدرات والسلاح، لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا، فيما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تقدر قيمتها المالية بحوالي 17 مليون جنيه.

مصرع 3 عناصر إجرامية بقنا في تبادل إطلاق نار وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 17 مليون جنيه
مصرع 3 عناصر إجرامية بقنا في تبادل إطلاق نار وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 17 مليون جنيه

وكانت معلومات قد وردت إلى أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام 3 عناصر إجرامية خطيرة – هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، استعمال قوة، سلاح، قتل عمد»، وأحدهم محكوم عليه بالسجن المشدد 31 عامًا - بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لاستهداف المتهمين، وأسفر التعامل عن تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة.

مصرع 3 عناصر إجرامية بقنا في تبادل إطلاق نار وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 17 مليون جنيه

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وعُثر بجوار جثثهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة شملت أكثر من 16 كيلوجرامًا من مخدري الحشيش والشابو، بالإضافة إلى 13 قطعة سلاح ناري بينها 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، و2 فرد محلي، حيث قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ نحو 17 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات نشاطهم الإجرامي.

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