ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وسيارات ودراجات نارية، لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها كأرباح مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.