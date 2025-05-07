إجراءات وشروط والمستندات المطلوبة لإقامة دعاوى الطلاق والخلع

ترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية الفرق بين دعاوى الطلاق للضرر والخلع، وذلك من خلال إجراءات وشروط والمستندات المطلوبة في كلا من مقدمي هذه الدعاوى بمحاكم الأسرة ، في التقرير التالي.



شروط التقدم بدعوى الطلاق للضرر فى هذه الحالات:

تعدي الزوج بالإهانة والضرب.

سفر الزوج لفترات طويلة بعد مرور سنة من الغيبة.

في حالة غياب الزوج وعدم وجود مال له كالمسافر أو المسجون ويتم إنذار الزوج فإن رفض الإنفاق طلقة القاضي، ويكون الطلاق رجعيا ويجوز للزوج مراجعة زوجته في حالة إثبات يساره والإنفاق.

فى حالة حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات أو أكثر يحق للزوجة رفع دعوى بعد مرور سنة من تنفيذ الحبس.

في حالة وجود مرض مثل الجنون او البرص أو الجزام أو العنة.

التطليق للشقاق واستحكام الخلاف.

ويكون من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة، ويعطى الإنذار بالطاعة الحق للزوجة فى تطليق زوجها.

هجر الزوج لزوجته وهو داخل البلد التي تقيم فيها زوجته لمدة 6 أشهر.

في حالة الزواج من أخرى وإذا اقترن بضرر واقع بالفعل سواء مادي او معنوي على الزوجة.



الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة



- نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج.

- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة.

- نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.

- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع.

- كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

- القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي.

- عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

- حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.

خطوات رفع دعاوى الخلع بمحاكم الأسرة:

التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة.

تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة.

رد ما قبضته الزوجة لزوجها.

الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى الخلع



وثيقة الزواج.

شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.

إنذار عرض لمقدم الصداق.

شروط دعوى الخلع.

أن تفتدي الزوجة نفسها لزوجها وترد لها مقدم الزواج.

تقوم الزوجة من أجل دعوى الخلع بالتنازل عن حقوقها المالية.

إقرار رسمي من الزوجة بأنها تبغض الحياة الزوجية ولا يوجد حل للعودة.

لا تتم دعوى الخلع إلا حضور الزوج أمام المحكمة والإقرار.

يجب أن يتم إيضاح مقدم الصداق في العريضة.

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