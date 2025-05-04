الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة مواقع تحت الإنشاء بالقطامية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواقع تحت الإنشاء بـمنطقة القطامية.

سرقة مواقع تحت الإنشاء بالقطامية 
 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوّن من خمسة عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

وعُثر بحوزة المتهمين على (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – السيارة المستخدمة في تنفيذ وقائع السرقة).

وبتكثيف التحريات وبإرشاد المتهمين، تم التوصل إلى كافة المسروقات المُستولى عليها، والتي تم ضبطها بحوزة خمسة من عملائهم سيئي النية، أحدهم له معلومات جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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