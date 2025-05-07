الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شيرين عبد الوهاب تحرر محضرا بقسم البساتين ضد مدير صفحاتها

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

حرر محامي المطربة شيرين عبدالوهاب محضرا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه برفضه إعطاء الفنانة كلمات المرور الخاصة بهذه الصفحات بسبب طلبه مبالغ مالية إضافية.

محامي شيرين عبدالوهاب يحرر محضرا ضد مدير صفحاتها 

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب تتهم فيه مدير صفحاتها على الإنترنت بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطائها كلمات المرور الخاصة بها، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محامي شيرين عبدالوهاب يحرر محضرا ضد مدير صفحاتها محامي شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب يحرر محضرا ضد مدير صفحاتها شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين عبدالوهاب

مواد متعلقة

حكم نهائي لصالح شيرين عبدالوهاب بإنهاء تعاقدها مع روتانا وتعويض 2 مليون جنيه للمطربة (مستند)

محامي شيرين عبدالوهاب يعلن آخر تطورات خلافاتها مع روتانا

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

أقوى رسائل السيسي عن دير سانت كاترين وتعدد الأديان في مصر

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية