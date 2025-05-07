شيرين عبد الوهاب تحرر محضرا بقسم البساتين ضد مدير صفحاتها

حرر محامي المطربة شيرين عبدالوهاب محضرا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه برفضه إعطاء الفنانة كلمات المرور الخاصة بهذه الصفحات بسبب طلبه مبالغ مالية إضافية.

محامي شيرين عبدالوهاب يحرر محضرا ضد مدير صفحاتها

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب تتهم فيه مدير صفحاتها على الإنترنت بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطائها كلمات المرور الخاصة بها، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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