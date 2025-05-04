أخبار الحوادث اليوم، الرقابة الإدارية تكشف تورط 16 مسئولا في قضية فساد، شمعة تتسبب في حريق كنيسة مارجرجس بقنا، مقتل 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله بسلاح أبيض بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عدد من المسئولين، لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية في عمليات تسهيل ارتكاب مخالفات في البناء.

شهدت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة بعد مصرع طالبة بكلية العلوم إثر سقوطها من الطابق الرابع داخل مبنى الكلية، في ظروف يكتنفها الغموض.

مشغولات ذهبية باهظة الثمن، الأمن يكشف ملابسات سرقة فيلا في 6 أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن سرقة محتويات فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وضبط مرتكبي الواقعة.

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 11 شخصًا بسبب خلافات على الميراث بمحافظة الشرقية، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على طرفى المشاجرة.

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس 3 أشقاء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل ابنة عمهم والشروع في قتل زوجها، على خلفية خلافات عائلية متعلقة بزواجها بعد وفاة شقيقهم.

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسي للدفعة التاسعة من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتأهيلها وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والانضباط المهني.

لقي 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط، وذلك خلال استهدافهم في إطار حملة أمنية موسعة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

شهد طريق الكوم الأحمر بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة، حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ، أن تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي نشب بكنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمدينة قفط بمحافظة قنا، أوضح أن سبب الحريق يعود إلى ترك مبخرة بداخلها شمعة مشتعلة داخل قاعة الصلاة عقب انتهاء الشعائر الدينية وإغلاق الكنيسة.







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