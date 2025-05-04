القبض على 11 شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية بسبب خلاف على الميراث

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 11 شخصًا بسبب خلافات على الميراث بمحافظة الشرقية، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على طرفى المشاجرة.

مشاجرة بين 11 شخصا بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على الميراث..والأمن يكشف التفاصيل

كشف ملابسات مشاجرة الشرقية



تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه وتهديده بالأسلحة البيضاء بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.



وبالفحص تبين، تلقى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول: 3 أشخاص "الشاكى وشقيقته وأحد أقاربها، وطرف ثان: 8 أشخاص "خال الشاكى ونجله و 6 آخرين"؛ لوجود خلافات بينهم حول الميراث، قام على إثرها الطرفان بالاعتداء على بعضهم دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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