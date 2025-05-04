الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

حبس 3 أشقاء بتهمة قتل ابنة عمهم والشروع في قتل زوجها بالشرقية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت  نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس 3 أشقاء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل ابنة عمهم والشروع في قتل زوجها، على خلفية خلافات عائلية متعلقة بزواجها بعد وفاة شقيقهم.

تفاصيل الواقعة المؤسفة

 

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي، يفيد بوصول "أ.م" 24 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنات نافذة في الصدر والبطن، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها، كما استقبل المستشفى زوجها "أ.س" 27 عامًا، عامل، مصابًا بعدة جروح طعنية في الظهر والبطن.

التحريات: خلافات أسرية وراء الجريمة

كشفت التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة سابقًا من شقيق المتهمين "م"، وأنجبت منه طفلين، وبعد وفاته تزوجت من شخص آخر دون رغبة أهل زوجها الراحل، ورفضت تمكينهم من رؤية طفلي شقيقهم، ما أشعل الخلافات بين الطرفين.

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وفي يوم الواقعة، أقدم الأشقاء الثلاثة "م.ع" 31 عامًا، و"م" 25 عامًا، و"إ" 23 عامًا، ويعملون جميعًا في مطعم مشويات، على طعن المجني عليها وزوجها باستخدام سكينين.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاحين أبيضين استخدما في الجريمة، وتم تحرير المحضر رقم 6715 إداري منيا القمح لسنة 2025، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

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