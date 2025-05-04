الأمن يكشف مفاجأة في عرض سيارة بدون أوراق على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على الإنترنت، يتضمن قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة لا يجوز ترخيصها للبيع، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

عرض سيارة لا يجوز ترخيصها للبيع

وكانت وزارة الداخلية رصدت تداول منشور على الإنترنت، يتضمن قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة لا يجوز ترخيصها للبيع.

وبالفحص والمتابعة، تم تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عاطل ومقيم بالقاهرة، وتم ضبطه أثناء قيادته للسيارة المشار إليها.

وبمراجعة وضع السيارة، تبين وجود تلاعب في أجزائها الجوهرية، إلى جانب أنها تحمل لوحات معدنية تخص مركبة أخرى، دون أن يكون مُبلغًا عن سرقتها.

وبمواجهة المتهم، أقر بعلمه بأن السيارة غير قابلة للترخيص.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها.

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