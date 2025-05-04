مصدر أمني: مبخرة تحتوي على شمعة وراء حريق كنيسة مارجرجس بقنا

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ، أن تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي نشب بكنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمدينة قفط بمحافظة قنا، أوضح أن سبب الحريق يعود إلى ترك مبخرة بداخلها شمعة مشتعلة داخل قاعة الصلاة عقب انتهاء الشعائر الدينية وإغلاق الكنيسة.

سر حريق كنيسة مارجرجس بقنا

وأضاف المصدر أن تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة أظهر لحظة اندلاع الحريق، بما يتفق مع نتائج المعاينة والفحص الفني الذي أجراه خبراء المعمل الجنائي.

وأكد أن الحريق لم يحمل شبهة جنائية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.