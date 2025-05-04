الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط

مصرع 5 عناصر شديدة
مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار، فيتو

لقي 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط، وذلك خلال استهدافهم في إطار حملة أمنية موسعة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

 

<strong>صرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط</strong>
صرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، فيتو

اشتباكات عنيفة بين الشرطة وعناصر إجرامية فى أسيوط 

وكانت معلومات قد وردت إلى أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وأكدتها تحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام خمسة من العناصر الإجرامية الخطرة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنائية من بينها "القتل العمد، سلاح ناري، مخدرات"، ويُنفذ ضد اثنين منهم أحكام بالسجن المؤبد والإعدام – بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة مكان اختبائهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث بادر المتهمون بإطلاق النار تجاه القوات، ما دفعها للتعامل بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعهم جميعًا.

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وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المضبوطات، شملت: 60 كجم من مخدري الحشيش والشابو، 112 قطعة سلاح ناري متنوعة، منها 2 رشاش جرينوف، 25 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 53 فرد محلي، وبالإضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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