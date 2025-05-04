الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقى

ضبط كيان تعليمى
ضبط كيان تعليمى

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص".
 

نصب والاحتيال على المواطنين

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم مداهمة بمقر الكيان، وجرى ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان"–عدد من استمارات التسجيل"منسوب صدورها للكيان" -مطبوعات دعائية،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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