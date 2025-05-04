الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عدد من المسئولين، لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية في عمليات تسهيل ارتكاب مخالفات في البناء.

تورط 16 متهما.. تفاصيل القبض على مسئولين لتورطهم في قضية فساد 

 

وقالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها: إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

 وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في تلك الوقائع، ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات.

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 وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام، لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.

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