الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

تفاصيل مصرع طالبة بكلية العلوم إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق

جثة، فيتو
جثة، فيتو

شهدت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة بعد مصرع طالبة بكلية العلوم إثر سقوطها من الطابق الرابع داخل مبنى الكلية، في ظروف يكتنفها الغموض.

 

تفاصيل البلاغ والتحريات الأولية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد بوصول الطالبة "ر.ن" 22 عامًا، جثة هامدة، وذلك عقب سقوطها من علو داخل الحرم الجامعي.

وتبين من التحريات الأولية أن الطالبة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها جراء السقوط من الطابق الرابع بكلية العلوم. 

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 

النيابة تُباشر التحقيق

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، وقررت استدعاء عدد من الشهود لسؤالهم حول ما جرى، تمهيدًا لتحديد ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن حادث عرضي أم وجود شبهة جنائية.

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الأجهزة الأمنية الزقازيق بمحافظة الشرقية الحرم الجامعي التحريات الأولية

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