وصلة مزاح تنتهي بتمزيق جسد شاب على يد صديقه في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله بسلاح أبيض بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله بسلاح أبيض مُحدثًا به إصابات.

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وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة فارسكور بدمياط من زوجة الشاكى وبصحبتها نجلها بلاغا بتضررها من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهما بسبب المزاح.

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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