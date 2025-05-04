انتهاء مرحلة التدريب الأساسي للدفعة التاسعة من طلبة معاهد معاوني الأمن

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة انتهاء فترة التدريب الأساسي للدفعة التاسعة من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتأهيلها وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والانضباط المهني.

عروضات قتالية خلال الاحتفال.. انتهاء مرحلة التدريب الأساسي للدفعة التاسعة من طلبة معاهد معاونى الأمن

وشهدت الاحتفالية استعراضًا لما اكتسبه الطلاب من مهارات بدنية ورياضية وقتالية، تعكس مستوى التدريب المكثف الذي خضعوا له خلال فترة الإعداد.

واستهدفت البرامج التدريبية تحويل الطلبة من نمط الحياة المدنية إلى بيئة أمنية منضبطة، مع التركيز على الجوانب القانونية والإنسانية والتكنولوجية. كما شمل التدريب مناهج دراسية في مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية.

وقدّم الطلبة خلال الحفل عددًا من العروض التي أبرزت قدراتهم في مواجهة التحديات الأمنية، مما يؤكد نجاح البرنامج التدريبي في إعداد جيل جديد من معاوني الأمن، مؤهل لخدمة الوطن والمساهمة في حفظ أمنه واستقراره بكفاءة واحترافية.

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