مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم مروع بأوسيم

شهد طريق الكوم الأحمر بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة، حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

حادث تصادم مروع بأوسيم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص تصادم سيارتين ملاكي بشكل عنيف.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص في موقع الحادث، فيما أُصيب أربعة آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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