أخبار الفن اليوم: رضا البحراوي يطرح أغنية جديدة رغم إيقافه.. المهرجان الكاثوليكي يكرم نجوم الفن والإعلام.. الموت يفجع طارق الشناوي في شقيقه الثاني

شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الهامة أبرزها تعليق رد الفنانة لوسي عقب تكريمها بمهرجان الكاثوليكي وإصدار رضا البحراوي أعمال غنائية جديدة برقم ايقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كسر صناع مسلسل "لام شمسية" صمتهم بعد الحكم في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين الذي تناول قضية مشابهة في الموسم الرمضاني الماضي، ووجهوا رسالة مؤثرة توازن بين الامتنان والدعوة للعقلانية.

رسالة صناع “لا شمسية”

وقال صنَّاع "لام شمسية" عبر الصفحة الرسمية للعمل على "إنستجرام": مقدرين وممتنين للغاية لكل الإشادات بدور المسلسل في تحريك المياه الراكدة للإنكار المجتمعي.. هذا واجب إنساني وفني، وصُنع بمحبة حقيقية لهذا الوطن.

بدأ الفنان حسن الرداد التجهيز لفيلمه الجديد “طه الغريب” المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، باستقرار مخرج العمل عثمان أبو لبن على كاست العمل النهائية ومعاينة أماكن التصوير.

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لفيتو أنه تم ترشيح إيمي سمير غانم من قبل الجهة المنتجة لكن لم يتم التعاقد معها.

خرج المطرب الشعبي رضا البحراوي، بمنشور جديد ليخاطب جمهوره بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقافه عن الغناء شهرا، وإحالته للتأديب، بسبب واقعة فيديو الأغنية المسيئة.

وقال “البحراوي” عبر صفحته بـ"فيس بوك": "أنا رضا البحراوي، حابب أتكلم معاكم بكل صراحة وشفافية تم إيقافي عن الغناء لمدة شهر بقرار من نقابة المهن الموسيقية، وأنا باحترم القرار ده، وبوعدكم إني هاخد الفترة دي فرصة لمراجعة نفسي ولتحسين اختياراتي الفنية".

أرسلت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل في الساعات الماضية، تحذيرات قوية لمؤدي المهرجانات والمطربين الشعبيين، بشأن الظهور على المسرح برفقة الراقصات.

وحذرت النقابة المطربين من إهانة بعضهم على المسارح أيضًا، وأكدت أن من يخالف هذه القرارات، يعرض نفسه للإيقاف والغرامات المالية الكبيرة.

تعرض الروائي صنع الله إبراهيم، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، عقب إصابته بكسر في الفخذ.

وكان الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم، تعرض لوعكة صحية في شهر مارس الماضي، ونقل في ذلك الوقت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وأجرى منظارًا على المعدة؛ بسبب حدوث نزيف في معدته، ثم استكمل العلاج في منزله.

بدأ الممثل الشهير كريس هيمسوورث، تصوير مشاهده في فيلم مارفل الجديد "Avengers: Doomsday".

ونشر أحد أفراد طاقم عمل فيلم Avengers: Doomsday، صورة عبر خاصية الإستوري، علي موقع “إنستجرام”، يظهر فيها كريس هيمسوورث، وهو داخل استديوهات مارفل، استعدادا لبدء تصوير مشاهده.

أعلن الناقد الفني، طارق الشناوي، وفاة شقيقه سيد، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، كتب “الشناوي” عبر حسابه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الكبير صاحب القلب الكبير الأستاذ سيد الشناوي، العزاء غدا السبت بمسجد الشرطة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب (لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم)”.

دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى تحرك دولي مشترك لوضع أطر تنظيمية ومعايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الثقافة والفنون، تضمن الحفاظ على صدق المحتوى واحترام السياقات الثقافية والتاريخية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ“الحوار العالمي للإعلام” المقام ضمن فعاليات القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيه WAVES 2025، والتي انطلقت بمدينة مومباي بجمهورية الهند، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي أكثر من 100 دولة، وعدد من أبرز صنّاع المحتوى وقادة الإعلام والترفيه على مستوى العالم.

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، تفاصيل المحور الفكري لهذا العام، الذي يأتي تحت عنوان "المسرح ما بعد العولمة"، مؤكدًا فتح باب الترشح أمام الباحثين لتقديم أبحاثهم بدءًا من يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

عيش المطرب الشعبي، رضا البحراوي، حالة من النشاط الفني، رغم إيقافه عن الغناء في الساعات الماضية من نقابة المهن الموسيقية، لشهر.

في هذا السياق، إنتهي البحراوي، من تسجيل ثلاث أغاني، استعدادًا لطرحهم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ومن المقرر أن يسجل ثلاث أغاني أخرى في نصف شهر مايو الجاري.

أعلن صناع الفيلم الهوليوودي المرتقب "F1" – من بطولة براد بيت ودامسون إدريس – رسميًا عن قائمة الفنانين المشاركين في ألبومه الغنائي "F1: The Album".

وجاءت القائمة المكونة من 17 أغنية زاخرة بأسماء نجوم عالميين مثل: روزِي من فرقة الكيبوب BLACKPINK، وإد شيران، راي، دوجا كات، دون توليفر، تايت ماكراي، بورنا بوي، رودي ريتش، وغيرهم.

حلت الفنانة يسرا مع زوجها خالد سليم ضيوف على برنامج “ABtalks ” لمذيع أنس بوخش، لتكشف عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية في حلقة عن الحب بكل أشكاله.

وتحدثت يسرا خلال اللقاء عن لقائهم أثناء الطفولة حيث كانت تجمعهم صديقة تدعى “هالة” والتي كانوا يقومون بالدراسة جميعًا معًا، وأكد خالد سليم أنه عند انتقال سيفين من الحي الذي سكنوا فيه شعر بـ “كسر قلبه” عندما أخبرته صديقتهم المشتركة أنها رحلت.

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته الـ 73 الفنانة اللبنانية الممثلة مادلين طبر.

وعبرت مادلين عن فرحتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: “أنا بقالى 35 سنة مستنية أتكرم من المركز الكاثوليكي للسينما وكنت بقول للأب بطرس دانيال وهو صغير يكرمني كان يقولي لسه شوية يا مادلين، أنا بقالي 45 سنة عايشة في مصر وعندي ولاء ليها وأعتبر نفسي مصرية ولكن مفيش ولا مهرجان رسمي اعترف بيا".

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73 برئاسة الأب بطرس دانيال الفنانة لوسي علي مشوارها الفني.

تكريم لوسي من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وعبرت لوسي عن سعادتها بتكريمها من المركز الكاثوليكي قائلة:" أنا مش عارفة بترعش ليه يمكن علشان رقاصة مع أني بقف كتير علي خشبة المسرح ولكن بشكر كل أخواتي علي التكريم".

كما كرم المهرجان أيضا الفنانة انتصار علي مشوارها الفني.

حل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج “عندي سؤال" للمذيع محمد قيس، حيث تحدث معه عن أفضل أدواره ولماذا يشعر أنه لم يعثر على دور العمر بعد؟.

وقال أحمد حاتم خلال البرنامج أنه يرى أن مسلسل “ابن حلال” من بطولة الفنان محمد رمضان كان نقلة كبيرة في حياته الفنية، وبرغم أنه لم يكن يفهم أهمية هذا الدور وقتها إلا أنه الآن يرى كيف كانت شخصيته مؤثرة ولاقت صدى كبيرا بين الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.