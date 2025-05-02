يسرا تكشف أسرار علاقتها بزوجها خالد سليم (فيديو)

حلت الفنانة يسرا مع زوجها خالد سليم ضيوف على برنامج “ABtalks ” لمذيع أنس بوخش، لتكشف عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية في حلقة عن الحب بكل أشكاله.

وتحدثت يسرا خلال اللقاء عن لقائهم أثناء الطفولة حيث كانت تجمعهم صديقة تدعى “هالة” والتي كانوا يقومون بالدراسة جميعًا معًا، وأكد خالد سليم أنه عند انتقال سيفين من الحي الذي سكنوا فيه شعر بـ “كسر قلبه” عندما أخبرته صديقتهم المشتركة أنها رحلت.

وأكدت يسرا أن خالد سليم قد نجح في أن يجعلها تتأقلم على عادته، فقالت: “ خلاني اتحكم في نفسي حتي لو عامل حاجة غلط، وأحس أنه مش عايز رد فعل سيء، فيدفعني للتحكم في نفسي لأجله، ويمكن أسأله بعدها بشهر حتى”.

وأوضحت النجمة أنه بجانب قصة الحب الكبيرة أن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار علاقتهم هو أن خالد سليم يستطيع “امتصاص غضبها” أو الحالة المزاجية السيئة التي تشعر بها وذلك من خلال هدوء أعصابه.

بينما أكد خالد سليم أن أول شيء يتذكره في طفولته مع يسرا هي قيادتها للدراجات النارية في عمر الـ 13 عامًا، مضيفًا: “كنت مبهور بيها وكانت شقية حتى أكثر مني وده كان حاجة مبهرة بالنسبة لي”

وتابع سليم أنه برغم حالة الانبهار التي كان يشعر بها لسيفين الصغيرة إلا أنها لم تعره أي اهتمام وقتها.

وظهر في حلقة “الحب بكل أشكاله” خمسة ثنائيات أيقونية يفتحون قلوبهم للحديث عن الطرق المختلفة التي يشكل بها الحب حياتهم. يسرا وخالد سليم، ريا أبي راشد وظافر العابدين، تارا عماد وأحمد مالك، كنزة الفراتي ودرة بوشوشة، ومحمد التركي وعفاف جنيفان، يشاركون قصصهم عن الحب بكل أشكاله".

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