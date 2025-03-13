أحمد حاتم: أجري في أوقات فراغ كان 15 ألف جنيه وأهتم بترتيب الاسم على الأفيش

كشف الفنان أحمد حاتم عن الأرقام الأبرز في حياته وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

أرقام في حياة أحمد حاتم

وقال أحمد حاتم إنه كان رياضيا ويهتم بالسباحة منذ صغره وحصل على 84% في الثانوية العامة بسبب تفوقه الرياضي لكنه دخل الجامعة في سن ١٦ عاما أصغر من زملائه.

وأشار إلى أنه يهتم بأرقام الإيرادات وقاعات العرض كاملة العدد لكن أرقام التريند ليست دائما حقيقية.

وكشف حاتم عن اهتمامه بأرقام أجره وترتيب اسمه على الأفيش لأنها كلها تفاصيل مهمة لصالح العمل، ولكن في بعض الأحيان يغلب العقل على المصلحة.

وأوضح أنه قدم فيلم أوقات فراغ وهو طالبا في الجامعة وكان أول أعماله ونال عنه أجر ١٥ ألف جنيه، وظل لمدة 10 أعوام يتأنى في اختياراته لتقديم عمل يرضيه حتى قدم فيلم الهرم الرابع عام 2016.



وأشار أحمد حاتم إلى أنه يحب حوالي 7 أعمال في حياته ويعتبرها علامة فارقة، موضحا أن بعض الأعمال تستغرق وقتا طويلا في تصويرها مثل شهد السفرة في مسلسل اخواتي الذي استغرق تصويره يوما كاملا.

وكشف عن تصوير مسلسله "عمر أفندي على مدار عام ونصف العام، وله مسلسل آخر من إنتاج السبكي تم تصويره نصف مشاهده وتأجيل النصف الآخر منذ حوالي سنتين بسبب حمل بطلته كارمن بصيبص.

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