الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد شهرين من وفاة أخيه، الموت يفجع طارق الشناوي في شقيقه الثاني

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أعلن الناقد الفني، طارق الشناوي، وفاة شقيقه سيد، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، كتب “الشناوي” عبر حسابه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الكبير صاحب القلب الكبير الأستاذ سيد  الشناوي، العزاء غدا السبت بمسجد الشرطة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب (لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم)”.

ومنذ شهرين أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة شقيقه حسين الشناوي. 

 

وفاة شقيق طارق الشناوي 

 وكتب طارق الشناوي قائلا: “توفى قبل قليل شقيقي وصديقي حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل”. 

وتابع: “العزاء غدا من الساعة السادسة حتى التاسعة بجامع صلاح الدين بالمنيل بجوار كوبري الجامعةً لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

د مدينة 6 أكتوبر رجال القوات المسلحة كوبري الجامعة إنا لله وإنا إليه راجعون الناقد الفني طارق الشناوي القوات المسلحة المصرية

مواد متعلقة

مسلسل "وتقابل حبيب"، طارق الشناوي يقيم نيكول سابا في دور "رقية العسكري"

وفاة شقيق الناقد طارق الشناوي وهذا موعد ومكان العزاء
ads

الأكثر قراءة

ممدوح عباس يوجه رسالة لرابطة الحكام بعد تعادل الزمالك والمصري

مفاجأة صادمة في مفاوضات الأهلي مع ماركو روزه

مدرب ألماني جديد يعتذر عن قيادة الأهلي

صدمة في الأهلي بعد انتهاء موسم هذا اللاعب

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من الرياح الشديدة

بعد شهرين من وفاة أخيه، الموت يفجع طارق الشناوي في شقيقه الثاني

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 2 مايو 2025 (آخر تحديث)

إسرائيل تقصف سفينة مساعدات متجهة إلى غزة في المتوسط (فيديو)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية التوبة من الغيبة وحكمها

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير قريبا

ماذا يقول ويفعل المسلم عند اشتداد الرياح

المزيد
الجريدة الرسمية