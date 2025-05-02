بعد شهرين من وفاة أخيه، الموت يفجع طارق الشناوي في شقيقه الثاني

أعلن الناقد الفني، طارق الشناوي، وفاة شقيقه سيد، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، كتب “الشناوي” عبر حسابه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الكبير صاحب القلب الكبير الأستاذ سيد الشناوي، العزاء غدا السبت بمسجد الشرطة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب (لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم)”.

ومنذ شهرين أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة شقيقه حسين الشناوي.

وفاة شقيق طارق الشناوي

وكتب طارق الشناوي قائلا: “توفى قبل قليل شقيقي وصديقي حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل”.

وتابع: “العزاء غدا من الساعة السادسة حتى التاسعة بجامع صلاح الدين بالمنيل بجوار كوبري الجامعةً لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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