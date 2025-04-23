الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

يسرا تتعاقد على فيلم جديد بعنوان "الست لما"

يسرا
يسرا

أعلن المنتجان رنا السبكي وندا السبكي تعاقدهما مع النجمة “يسرا”، على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

الفنانة يسرا

وأكدت المنتجة ندا السبكي أنها تجرى حاليا التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يسرا والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم الذي سيكون مفاجأة بالنسبة للنجمة يسرا.

 

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "شقو" حيث شارك فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

 

وظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضى 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

 

 

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