لوسي أثناء تكريمها بـ الكاثوليكي: "مش عارفة بترعش ليه يمكن علشان رقاصة"

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73 برئاسة الأب بطرس دانيال الفنانة لوسي علي مشوارها الفني

تكريم لوسي من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وعبرت لوسي عن سعادتها بتكريمها من المركز الكاثوليكي قائلة:" أنا مش عارفة بترعش ليه يمكن علشان رقاصة مع أني بقف كتير علي خشبة المسرح ولكن بشكر كل أخواتي علي التكريم".

كما كرم المهرجان أيضا الفنانة انتصار علي مشوارها الفني.

الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لكل من مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلي المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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