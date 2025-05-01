الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بث الحفل الختامي لجولة جيهوب الموسيقية مباشرة بالسينمات حول العالم

جيهوب عضو فرقة BTS،
جيهوب عضو فرقة BTS، فيتو

 أعلنت شركة Bigit Music بالتعاون مع Trafalgar Releasing عن بث الحفل الختامي لجولة عضو فرقة الكيبوب BTS جيهوب المنفردة الأولى "HOPE ON THE STAGE" مباشرة في دور العرض السينمائية حول العالم، فمن المقرر أن تقام الحفلة العالمية يوم 31 مايو 2025 في قبة كيوسيرا بمدينة أوساكا، اليابان.

ويمثل هذا الحفل ختاما مميزا لجولة ناجحة شملت أكثر من 30 عرضا في 15 منطقة حول العالم، حيث أسر أداءات جيهوب الجماهير بحيويتها ورسالتها الفنية القوية. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها بث حفل لجيهوب منفردا في السينما، ما يمنح المعجبين فرصة استثنائية لمشاركته هذه اللحظة التاريخية على الشاشات الكبيرة.

 ومن المتوقع أن يقدم جيهوب مجموعة من أشهر أغانيه مثل "MORE"، "Arson"، و"NEURON"، إضافة إلى أحدث إصداراته "Sweet Dreams" و"Mona Lisa"، والتي لاقت تفاعلًا واسعا على المنصات الرقمية.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع عالميا ابتداء من يوم الجمعة 9 مايو عبر الموقع الرسمي على الموقع الرسمي للفنان، حيث يمكن للجماهير من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على تفاصيل العروض وتحديد أماكن العرض في بلدانهم.

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Bigit Music جيهوب BTS الكيبوب فرقة الكيبوب HOPE ON THE STAGE
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