أول رد من أحمد حاتم على شائعة ارتباطه بـ هنا الزاهد

خرج الفنان أحمد حاتم، عن صمته للرد على الشائعات التي انتشرت عن ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد.

في هذا السياق، قال أحمد حاتم خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم": "لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا أن دا أي كلام خالص، ومفيش حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبى إحنا أصحاب جدا وبنحب نشتغل مع بعض جدا".

يشار إلى أن أحمد حاتم ظهر كضيف شرف في مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد والذي يعرض عبر منصة Watch It.

المسلسل بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي. تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن أحمد حاتم شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي".

قدم أحمد حاتم دور "ربيع" زوج "نجلاء" جيهان الشماشرجي، الذي يتم قتله في الحلقات الأولى وتحاول زوجته وشقيقاتها دفن جثمانه دون الإبلاغ عن الحادث، ليتضح في النهاية أن شقيقات زوجته هن من قتلوه عن طريق الخطأ.

مسلسل “إخواتي” بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، وظهور خاص لمحمد ممدوح، من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.

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