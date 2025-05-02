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ثقافة وفنون

حسن الرداد يبدأ التجهيز لفيلمه الجديد طه الغريب

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

بدأ الفنان حسن الرداد التجهيز لفيلمه الجديد “طه الغريب” المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، باستقرار مخرج العمل عثمان أبو لبن على كاست العمل النهائية ومعاينة أماكن التصوير.
 

 

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لفيتو أنه تم ترشيح إيمي سمير غانم من قبل الجهة المنتجة لكن لم يتم التعاقد معها.

ونفى مخرج العمل عثمان أبو لبن في وقت سابق ترشيح الفنانة مي عمر للمشاركة في العمل، وفيلم "طه الغريب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ومن إنتاج أحمد السبكي.

 

وكان آخر أعمال حسن الرداد مسلسل عقبال عندكم الذي شارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

 

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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