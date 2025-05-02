أحمد حاتم: ابن حلال كان نقلة كبيرة لي ولم أعثر على دور عمري (فيديو)

حل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج “عندي سؤال" للمذيع محمد قيس، حيث تحدث معه عن أفضل أدواره ولماذا يشعر أنه لم يعثر على دور العمر بعد؟.

وقال أحمد حاتم خلال البرنامج أنه يرى أن مسلسل “ابن حلال” من بطولة الفنان محمد رمضان كان نقلة كبيرة في حياته الفنية، وبرغم أنه لم يكن يفهم أهمية هذا الدور وقتها إلا أنه الآن يرى كيف كانت شخصيته مؤثرة ولاقت صدى كبيرا بين الجمهور.

وأكد أنه كان يعمل في نفس الوقت على مسلسل “السيدة الأولى” مع الفنانة غادة عبد الرازق ولكنه طلب من المخرج محمد بكير أن يقتص من دوره قدر الإمكان ليستطيع التركيز على “ابن حلال”.

وأكد حاتم أنه إلى الآن لم يشعر أنه قام بأداء دور العمل، بل بالعكس يعتقد أنه لم يقدم شيئا، وذلك لأنه دومًا يسعى لتقديم أفضل ما لديه ويرغب دومًا أن يكون آخر عمل له هو أكبر عمل قدمه من حيث النجاح وعمق الشخصية.

وأكد أحمد حاتم أنه ينتظر نزول فيلم الملحد في دور العرض السينمائي لأنه يعتقد أن العديد من الناس سوف يتفهم القصة ويحبها، مضيفًا أنه من المؤكد أن البعض سوف يكره ولكن هذه هي قصة الفيل، وأوضح: “مكنش عندي رهبة من دور الملحد لأني شخص مؤمن، وبرغم أنه يحتوي على رسالة قوية إلا أنه جيد جدًا”.

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