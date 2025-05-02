الجمعة 02 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بعد نقله للمستشفى، تعرف على مسيرة الروائي صنع الله إبراهيم

صنع الله إبراهيم
صنع الله إبراهيم

تعرض الروائي صنع الله إبراهيم، لوعكة صحية مفاجئ، نقل على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر،  لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، عقب إصابته بكسر في الفخذ.

وكان الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم، تعرض لوعكة صحية في شهر مارس الماضي، ونقل في ذلك الوقت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وأجرى منظارا على المعدة؛ بسبب حدوث نزيف في معدته، ثم استكمل العلاج في منزله.

ووفرت وقتها وزارة الصحة فصيلة الدم A سالب لإنقاذه، وتواصل وزير الثقافة وقتها الدكتور أحمد هنو مع أسرة الأديب؛ للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعتها عن قرب، وتوفير أي احتياجات طبية له.

في هذا السياق، ترصد “فيتو” في السطور التالية، المسيرة الكبيرة لـ “صنع الله ابراهيم”.

 

من هو صنع الله إبراهيم؟
 

روائى مصري من مواليد القاهرة 1937، وهو أديب ذائع الصيت في الوطن العربى لأعماله التجريبية، ومنها: ذات، وبيروت بيروت، وإنسان السد العالي، ونجمة أغسطس، والعمامة والقبعة، والقانون الفرنسى، وتلك الرائحة.

 

أعمال صنع الله إبراهيم
 

وكانت أبرز أعماله الإبداعية رواية "اللجنة" سنة 1981، التي انتقد فيها سياسة الانفتاح في عهد السادات بأسلوب سياسي ساخر، حصل على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004م.

 

جوائز نالها وجائزة ضخمة رفضها
 

حصل الروائي المصري صنع الله إبراهيم عدة جوائز، منها جائزة "ابن رشد للفكر الحر" سنة 2004  عن رواية "اللجنة"، وجائزة المثقفين المصريين عند بلوغه الثمانين من عمره.

رفض الأديب الكبير جائزة الرواية العربية سنة 2003م من المجلس الأعلى للثقافة، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري، وكان وقتها مبلغا ضخما.

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الدكتور أحمد هنو العناية المركزة القانون الفرنسي تلقي العلاج جائزة الرواية العربية مستشفى معهد ناصر

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