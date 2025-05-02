الجمعة 02 مايو 2025
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ثقافة وفنون

روزي تطرح أغنية جديدة ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "F1"

روزي، فيتو
روزي، فيتو

أعلن صناع الفيلم الهوليوودي المرتقب "F1" – من بطولة براد بيت ودامسون إدريس – رسميًا عن قائمة الفنانين المشاركين في ألبومه الغنائي "F1: The Album". 

وجاءت القائمة المكونة من 17 أغنية زاخرة بأسماء نجوم عالميين مثل: روزِي من فرقة الكيبوب BLACKPINK، وإد شيران، راي، دوجا كات، دون توليفر، تايت ماكراي، بورنا بوي، رودي ريتش، وغيرهم.

وحملت أغنية نجمة الكيبوب روزِي عنوان "Messy"، والتي من المقرر أن تُدرج كثاني أغنية في الألبوم، ومن المقرر إصدار "F1: The Album" في 27 يونيو 2025، بالتزامن مع العرض السينمائي العالمي للفيلم.

كتبت روز على صفحتها الرسمية تعليقًا على مشاركتها: "أنا متحمسة جدًا لسماعكم جميعًا موسيقى فيلمي الأول. إنه قادم! هذا الفيلم سيكون رائعًا جدًا."

يمثل ألبوم "F1: The Album" أول مشروع لروز في هوليوود. كانت ليسا وجيني، عضوتا فرقتها، قد دخلتا عالم السينما من خلال التمثيل، حيث ظهرت ليسا لأول مرة في الموسم الثالث من مسلسل HBO الشهير "اللوتس الأبيض"، بينما ظهرت جيني في برنامج "ذا آيدول" على الإنترنت.

فيلم "F1: The Album"

فيلم “F1: The Album”، من إخراج جوزيف كوسينسكي، وإنتاج براد بيت وجيري بروكهايمر وسائق F1 لويس هاميلتون. 

يُجسّد براد بيت شخصية سائق الفورمولا 1 السابق سوني هايز في هذا المسلسل الرياضي الدرامي.

تدور أحداث الفيلم حول عودته إلى عالم السباقات ليتعاون مع زميله الصاعد جوشوا بيرس (يجسد دوره دامسون إدريس)، في فريق APXGP الخيالي.

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