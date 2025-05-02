الجمعة 02 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كريس هيمسوورث يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "Avengers: Doomsday"

كريس هيمسوورث، فيتو
كريس هيمسوورث، فيتو

بدأ الممثل الشهير كريس هيمسوورث، تصوير مشاهده في فيلم مارفل الجديد "Avengers: Doomsday".

ونشر أحد أفراد طاقم عمل فيلم Avengers: Doomsday، صورة عبر خاصية الاستوري، علي موقع “انستجرام”، يظهر فيها  كريس هيمسوورث، وهو داخل استديوهات مارفل، استعدادا لبدء تصوير مشاهده.

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وذكرت تقارير صحفية، جديدة، أن أحداث فيلم "Spider-Man: Brand New Day"، من المتوقع أن تقع في نفس توقيت أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، لتربط مارفل الفيلمين معا.

كيفن فيجي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Avengers: Doomsday

وكشف رئيس استديوهات مارفل كيفن فيجي، تفاصيل جديدة عن فيلم "Avengers: Doomsday".

 

وقال فيجي خلال مؤتمر ديزني الذي أقيم مؤخرا، أن فيلم Avengers: Doomsday، سيركز على فريق الافنجرز، وشعب واكاندا، والـ Fantastic Four، وThunderbolts، وكذلك X-Men الأصليين، موضحا أن جميعهم سيقاتلون معا، ضد الدكتور دوم.

 

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

أعلنت استديوهات مارفل، في بث مباشر، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها في إعادة جميع الممثلين الذين عملوا معها حتى الآن.

وأعلنت مارفل، بالفعل عن عودة أكثر من 15 شخصية، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، علي أن يجسدوا معظمهم شخصيات ثانوية.

تحدث المخرج، أنتوني روسو عن اختيار، الممثل روبرت داوني جونيور، لتجسيد شخصية دكتور دوم، في عالم مارفل السينمائي، وتحديدا فيلم Avengers Doomsday.

وقال روسو، في تصريحات صحفية: "لا أحد في العالم يستطيع تجسيد هذه الشخصية بالطريقة التي سيقدمها روبرت داوني جونيور".

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

 فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

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80 مليون دولار أجر روبرت داوني جونيور لبطولة فيلمين جديدين من Avengers

وكشفت تقارير صحفية، عن آجر الممثل الحائز علي الأوسكار روبرت داوني جونيور، مقابل بطولة فيلمين جديدين من سلسلة Avengers.

وأوضحت التقارير، أن  روبيرت داوني جونيور، سيتقاضي 80 مليون دولار، مقابل بطولة فيلمي Avengers، كما سيحصل على عدة امتيازات أخرى، منها: السفر للتصوير بطائرة خاصة، وتعيين طاقم حراسة خاص به، ومنطقة تخييم ضخمة خاصة به في مواقع التصوير.
 

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روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، علي عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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