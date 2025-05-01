أخبار الحوادث اليوم: مصرع 7 عناصر إجرامية بالقليوبية.. غلق محور التسعين لمدة 20 يومًا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

في ضربة أمنية استباقية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب وتوزيع المواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع في المخدرات وتعزيز الأمن العام.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مستشفى المطرية التعليمي بـمنطقة المطرية، دون وقوع أي إصابات.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائدي سيارات قاموا بالسير عكس الإتجاه بطريق أبوحماد/ بلبيس بـ الشرقية.



إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق في حريق شقة بحدائق الأهرام

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بإحدى العقارات في منطقة حدائق الأهرام، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق، وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي قائد سيارة سوزوكي سمح لطفل صغير يجلس أعلى سقف سيارة تسير بسرعة في أحد شوارع بـمحافظة الإسكندرية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز السطو المسلح على شركة شهيرة والتعدي على عاملين وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة الشركة بـمنطقة الزيتون، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين و5 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.



حكاية إحراق عامل لسيارة مقاول في الشروق وقرار عاجل من النيابة

أقدم عامل على إضرام النيران في سيارة مقاول عقب إلقاء زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال داخلها انتقاما منه بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وعقب القبض علي المتهم تمت احالته الي النيابة التي تباشر التحقيق معه وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة.

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور التسعين الشمالى كليا بمناطق تطوير المحور، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس (لمدة 20 يوما) مع تحويل حركة المركبات.

كشفت الأجهزة الامنية بـ وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتعرض إحدى الفتيات للاختطاف من قبل إحدى صديقاتها بالقاهرة، والعثور عليها وبها آثار ضرب وتخدير.

كشفت مصادر قضائية أن المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد يحق له فرص تقاضٍ جديدة.

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